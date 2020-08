Elezioni Regionali, sei liste a sostegno di Stefano Caldoro in Irpinia (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sei le liste a sostegno di Stefano Caldoro per le prossime Elezioni Regionali. L’ex inquilino di Palazzo Santa Lucia potrà contare sul sostegno di Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Caldoro Presidente-Udc, Adc per i Territori e Identità Meridionale. LE liste: Lega Salvini: Bianca Maria D’Agostino, Salvatore Vecchia, Orsola De Stefano e Gino Cusano Fratelli D’Italia: Alessia Castiglione, Beatrice Colucci, Giovanni D’Ercole e Sergio Sorrentino Forza Italia: Tonino Aufiero, Stella Capriglione, Giovannantonio Puopolo e Annamaria Vecchione Caldoro Presidente-Udc: Carmine De Angelis, Maria Vivolo, Ugo ... Leggi su anteprima24

