Coronavirus, ora la Sardegna fa paura. Un ragazzo di Roma: “Io positivo, ma non sono mai andato in discoteca” (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus Sardegna, un ragazzo di Roma: “positivo, ma mai andato in discoteca” Mentre a Bracciano proseguono i tamponi su tutti coloro che sono rientrati dalle vacanze in Sardegna, Regione divenuta nelle ultime settimane un vero e proprio incubo per quanto riguarda i nuovi contagi da Coronavirus, continuano ad arrivare le testimonianze dei ragazzi che negli ultimi tempi sono andati in vacanza in Costa Smeralda e che hanno partecipato alle serate in discoteca nelle quali, con ogni probabilità, si sono originati i nuovi focolai di Covid-19. Eppure, nel coro di persone che hanno fatto serata e che sono involontariamente entrati a contatto con gli infetti – ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ora Coronavirus, De Luca: "Pronti a chiudere la Campania". Bonaccini: "Per ora no ai blocchi tra Regioni" la Repubblica Coronavirus: Veneto, 160 nuovi casi con tampone positivo

In ultime 24 ore. 104 persone in più in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992. Vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare: i ...

Il Coronavirus ha ucciso la madre Bosè: "Perché non uso mascherine"

A pochi giorni dal video messaggio social - dove incitava gli spagnoli a scendere in piazza per protestare contro mascherine e restrizioni anticontagio - Miguel Bosé è tornato a parlare pubblicamente.

