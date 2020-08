Chiusura regioni, Bonaccini e Toti contro De Luca: “Nessuna emergenza” (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – I governatori di Emilia Romagna e Liguria dicono no all’ipotesi lanciata dal loro collega della Campania di tornare a chiudere i confini tra regioni per contenere i contagi da coronavirus. Vincenzo De Luca, governatore dem campano è più realista del re e vorrebbe fare ancora di più rispetto alle restrizioni imposte dall’esecutivo giallofucsia per una presunta nuova ondata dell’epidemia di Covid-19, in realtà inesistente (come spieghiamo qui). Bonaccini e Toti contro De Luca: “Nessun rischio, nessuna emergenza” “La situazione va tenuta monitorata, ma non vedo il rischio di blocco di spostamenti paventato dal governatore della Campania“, dice il presidente dem dell’Emilia-Romagna Stefano ... Leggi su ilprimatonazionale

