Calciomercato Inter, i nerazzurri ripartono dalla coppia Tonali Emerson (Di sabato 22 agosto 2020) : manca solo l’intesa col Brescia per il centrocampista, poi si penserà all’esterno del Chelsea L’Inter vuole assolutamente voltare pagina dopo il ko contro il Siviglia. I nerazzurri – come riportato dal Corriere dello Sport – continuano a muoversi sul mercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. I nerazzurri ripartiranno da Tonali, manca soltanto l’intesa col Brescia. La richiesta di Cellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Poi ci sarà l’assalto ad Emerson Palmieri, per rinforzare ulteriormente le corsie esterne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, niente da fare: “L’affare non si fa” Cittaceleste.it Europa League, Lukaku fa e poi disfa: Inter battuta (3-2). La coppa è del Siviglia

Una rovesciata di Diego Carlos e la maldestra deviazione di Lukaku condannano l’Inter. La squadra di Conte lotta, si illude ma alla fine l’Europa League la alza la squadra che l’ha vinta più volte di ...

Conte:”Futuro? Non posso fare un’altra stagione come questa”

“Dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo due giorni di vacanza e poi a mente fredda incontrerò la proprietà. Faremo una disamina della stagione e in maniera serena cercheremo di pianificare eventua ...

