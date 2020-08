Brocchi su Pirlo: «Cercherà di dare un gioco qualitativo alla Juventus» (Di sabato 22 agosto 2020) Cristian Brocchi ha parlato della nuova esperienza di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus in un’intervista a Rai Sport Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato di Andrea Pirlo e della sua nuova esperienza come tecnico della Juventus. Ecco le sue dichiarazione rilasciate nel corso di un’intervista a Rai Sport: «Cercherà di giocare un calcio propositivo. È stato un grandissimo giocatore che ha fatto della qualità l’arma in più, cercherà sicuramente di dare un gioco qualitativo alla sua Juve» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

