Brescia | lunedì raduno con test e tamponi Ritiro previsto per l’1 settembre

La stagione del Brescia, che partirà nuovamente dalla Serie B, comincerà il 24 agosto Il Brescia, neo retrocesso in Serie B, è pronto ad aprire le porte alla nuova stagione. Lunedì 24 agosto la squadra si radunerà per eseguire tutti i test e i tamponi del caso poi, se non dovessero esserci problemi legati al Coronavirus, si procederà con il Ritiro. Ritiro che dovrebbe cominciare l'1 settembre, ma tutto dipenderà anche dall'esito dei test e dei tamponi a cui verrà sottoposto tutto il gruppo squadra.

