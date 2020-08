Auto elettriche, navicelle spaziali, treni ipersonici: Li Shufu, l'Elon Musk cinese (Di sabato 22 agosto 2020) Elon Musk continua a battere tutti i record. Ora sembra preoccuparsi di lui anche paperone Jeff Bezos perché il giovane inventore, deve festeggiare ancora i 50 anni, di origini sudafricane corre ... Leggi su leggo

Daniele_Manca : Ecobonus auto 2020, i nuovi ecoincentivi: aumentano i soldi per ibride ed elettriche (altri 500 milioni), ?… - legenrehumain : Oggi Repubblica elenca 'le 100 donne che cambiano il mondo' e non c'è Greta Thunberg. Ci sarebbe se la Fiat puntasse alle auto elettriche. - PaoloPeraino : @giap87625642 E adesso stanno saccheggiando il cobalto in Congo per il business delle auto elettriche.? - Phaelon2 : @M5S_Camera Così avete regalato le tasse degli italiani in bonus finiti nelle tasche dei produttori tedeschi di auto elettriche. - Phaelon2 : @M5S_Senato Così avete regalato le tasse degli italiani in bonus finiti nelle tasche dei produttori tedeschi di auto elettriche. -