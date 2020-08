Alessia Marcuzzi, la crisi con il marito è passata giusto in tempo (Di sabato 22 agosto 2020) Alle parole, Alessia Marcuzzi preferisce i fatti. Gli abbracci e i baci con il marito Paolo Calabresi Marconi, per la precisione. Tenerezze grazie alle quali la conduttrice di Canale 5 spera di mettere fine una volta per tutte alle voci di crisi matrimoniale che la inseguono da mesi. Tutto rientrato? Così sembra. Assieme al produttore televisivo e cinematografico, prima di tornare al lavoro sul piccolo schermo, la presentatrice trascorre gli ultimi scampoli di vacanze a Fermenterà e pare essere tornata una ragazzina sorridente, spensierata e, soprattutto, innamorata del principe azzurro cui ha detto «Sì» nel 2014. Eppure, si sa, non è mai tutto oro quello che luccica. Agli occhi dei pettegoli più attenti, l’idilliaco quadro sentimentale appare sospetto. Così ... Leggi su aciclico

infoitcultura : Temptation Island 2020: cast, inizio e la prima coppia di Alessia Marcuzzi - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Roberto D’Agostino conferma: 'De Martino e Alessia Marcuzzi sono stati insieme' - infoitcultura : Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi Marconi (e tutta la famiglia) in montagna ritrova la felicità - inutile_canzone : RT @gibzayn: io come Alessia Marcuzzi #CocoChanelVideo - gibzayn : io come Alessia Marcuzzi #CocoChanelVideo -