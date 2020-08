Turchia, un itinerario romanzesco (Di sabato 22 agosto 2020) Non potendo viaggiare, in queste settimane ci dedichiamo a letture ambientate in paesi dove vorremmo tornare. Una raccolta di saggi e tre romanzi ci accompagnano in Turchia, rivelando un comune denominatore: il desiderio di libertà, in un paese dove negli ultimi due anni 317 giornalisti sono stati arrestati e oltre 2500 hanno perso il lavoro, 54 giornali, 20 riviste, 24 radio, 17 reti televisive e sei agenzie di stampa sono state chiuse. Nel volume Turchia dato alle stampe da Iperborea … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

DMAX Turchia trasmetterà l'ESL Pro Tour di CS:GO

Ungheria, Cina, Germania, Russia, Danimarca e Svizzera sono solo alcuni dei paesi con cui ESL e Dreamhack sono riusciti a stringere accordi commerciali per la trasmissione dell'ESL Pro Tour, circuito ...

