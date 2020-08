«The Flash»: Ben Affleck torna a essere Batman (e i fan insorgono) (Di venerdì 21 agosto 2020) Qualcuno parla di recidiva e qualcun altro di coraggio. Sta di fatto che, dopo le furenti polemiche sollevate dai fan per la sua interpretazione di Bruce Wayne, Ben Affleck tornerà a vestire presto i panni di Batman. Mentre il nuovo film dedicato all’Uomo Pipistrello, The Batman, avrà come protagonista Robert Pattinson, Affleck riprenderà il ruolo in The Flash, diretto da Andy Muschietti, con Ezra Miller come protagonista. Non si parla, quindi, di un ritorno in pompa magna, quanto più di un breve cameo che, però, ha già fatto storcere il naso a quanti avevano criticato le sue performance in Batman v Superman, Suicide Squad e Justice League. https://twitter.com/Variety/status/1296547433401458688 Leggi su vanityfair

