Serena Grandi torna sul set ma dopo la dieta è irriconoscibile (Di venerdì 21 agosto 2020) Adesso Serena Grandi torna sul set con una forma fisica perfetta. Invidiabile. E' dimagrita ben otto chili grazie ad Alberico Lemme, il noto farmacista che dà consigli alimentari alle star. La Grandi è finita nelle sue mani, come tante altre colleghe: da Iva Zanicchi ad Al Bano. E non solo. La Grandi, una delle attrici più amate di sempre, si prepara così al nuovo film. Infatti, a breve tornerà sul set dopo la chiamata di Pupu Avati. Il primo crack del film (in programma da mesi ma che ha causa dell'emergenza Coronavirus ha subito uno stop) è vicinissimo. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo

