Quantico 4 ci sarà? Ultimi episodi della serie con Priyanka Chopra: trame 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli Ultimi episodi della terza stagione lasceranno spazio a Quantico 4? Si conclude oggi, venerdì 21 agosto, la serie tv, prodotta dal 2015, con protagonista Priyanka Chopra, in onda in chiaro su Paramount Network.La trama della prima stagione ha seguito la preparazione di un brillante gruppo di giovani reclute - tra cui la protagonista Alex Parrish - nella base di Quantico. Sono tutti preparati, ma nessuno sospetta minimamente che fra loro si nasconda una mente diabolica ed esperta, in grado di progettare il più grande attacco terroristico negli Stati Uniti, dopo l'11 settembre 2001. Nella seconda stagione, Alex lavora come agente sotto copertura per l'FBI e come analista della CIA nel ... Leggi su optimagazine

Quantico sarà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Quantico sarà