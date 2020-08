Psg-Bayern Monaco: formazioni e dove vederla (Di venerdì 21 agosto 2020) Domenica 23 Agosto 2020 nello Stadio Estádio da Luz (Lisbona) alle ore 21.00 si disputerà la finale di Champions League Psg-Bayern Monaco. A quasi 14 mesi di distanza dall’inizio, la Champions League si prepara allatto finale della sua edizione più lunga di sempre. Dal 25 giugno 2019 al 23 agosto 2020, dopo ben 209 partite e un’inedita Final Eight, frutto della delicata situazione sanitaria che il mondo sta attraversando è arrivata la finale. Saranno Psg e Bayern Monaco a giocarsi la vittoria della 65 edizione della competizione calcistica più importante in ambito Europeo. Leggi anche: Champions League: Orsato arbitrerà la finale Bayern Monaco-Psg Come arrivano le due squadre alla ... Leggi su sport.periodicodaily

