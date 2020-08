Parma, D’Aversa non sarà più l’allenatori dei ducali: pronto Liverani (Di venerdì 21 agosto 2020) Roberto D’Aversa non sarà più l’allenatore del Parma: al suo posto è pronto ad arrivare Fabio Liverani Roberto D’Aversa non sarà più l’allenatore del Parma. In arrivo la risoluzione del contratto con il club emiliano. Alla base di questa scelta la mancanza di stimoli da parte di D’Aversa e la convinzione che in gialloblù non si sarebbe riuscito a raggiungere più di quanto già fatto. A raccoglierne l’eredità sarà Fabio Liverani che pochi giorni fa è stato esonerato a sorpresa dal Lecce. Si aspetta solo l’ufficialità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

