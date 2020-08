Nina Moric furiosa con Fabrizio Corona: “Per lui nostro figlio è una macchina da soldi, merce di scambio. Questo orrore non avrà mai fine” (Di venerdì 21 agosto 2020) Gelo tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Tra l’ex re dei paparazzi e la showgirl croata negli ultimi anni i rapporti erano nuovamente sereni, niente liti sui giornali o in tv, una famiglia in bella mostra sui social. Le ultime dichiarazioni della modella non sembrano però lasciare dubbi. L’ex moglie lancia infatti un’accusa precisa e grave nei confronti del padre di Carlos, nato dal loro amore diciotto anni fa: “Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio, ma il padre ‘vende’ la sua presenza a un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato”, si legge in un post pubblicato dalla Moric su Instagram. L’attacco si fa ancora più pesante e lo sfogo continua: ... Leggi su ilfattoquotidiano

