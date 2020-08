Neymar e il PSG verso la finale! A Parigi c’è un solo Re (Di venerdì 21 agosto 2020) Neymar e il PSG, un amore nato fin da subito, con il pubblico incantato dai suoi numeri da giocoliere in campo e i suoi gol. Negli spogliatoi invece negli anni c’è stato qualche dissidio di troppo, soprattutto quello con Cavani, che ha duellato per qualche stagione con l’asso brasiliano fuori dal campo. I dissidi interni si sono risolti alla fine in favore del brasiliano, Re indiscusso di Parigi e uomo simbolo del PSG per i suoi tifosi. In molti considerano Neymar decisivo nel percorso che ha portato il Paris alla finale, ed ora si aspettano la coppa, il passo più importante. L’EQUIPE CELEBRA O’NEY: In Francia è Neymar mania, con il brasiliano considerato l’asso nella manica del Paris per vincere la finale di Champions League contro la corazzata Bayern Monaco. ... Leggi su sport.periodicodaily

