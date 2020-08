Napoli, incidente con la moto: gravi un 38enne e una 18enne di Afragola (Di venerdì 21 agosto 2020) Napoli. Ha perso il controllo della moto e si è schiantato. Ora lotta tra la vita e la morte in un letto della Terapia intensiva dell’ospedale del Mare. Si tratta di Antonio S., 38 anni, residente ad Afragola. Napoli, incidente con la moto: gravi un 38enne e un 18enne di Afragola Come riporta Appia News, l’uomo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incidente Incidente sulla A30 Napoli-Salerno: quattro feriti, otto auto coinvolte Il Mattino Maxi-tamponamento in autostrada, otto auto coinvolte: ci sono feriti

Sulla A30 Napoli Salerno è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Nola ed il bivio con l'A1 in direzione nord, a causa di un incidente tra otto autovetture nel quale sono rimaste ferite 4 persone.

Napoli, due ambulanze sul luogo dell’incidente: soccorritori aggrediti. La protesta su Fb: Siamo indifesi

Una duplice aggressione al personale del 118, a Napoli. A denunciare l'accaduto è la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate". "All'1.30 l'ambulanza 118 della ...

