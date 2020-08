Marvel, in arrivo il film su Kraven Il Cacciatore diretto da J.C. Chandor? (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Sony Pictures Universe Of Marvel Characters continua ad arricchirsi sempre più. Dopo la notizia secondo cui Olivia Wilde dirigerà un film con un personaggio femminile, una recente indiscrezione farebbe intendere che J.C. Chandor potrebbe occuparsi di una pellicola dedicata al villain Kraven The Hunter. Si tratta di un personaggio molto amato dai fan dei fumetti Marvel, apparso in diverse storie di successo (tra cui L’Ultima Caccia Di Kraven, di cui consigliamo la lettura). amazon box="889124547X" In passato, Ryan Coogler aveva rivelato di aver inizialmente pianificato di introdurre Kraven in Black Panther, fortunato film del Marvel Cinematic Universe uscito nel 2018. Jon Watts ha invece dichiarato di essere ... Leggi su optimagazine

GianlucaOdinson : Venom 2: Tutte le teorie sul sequel in arrivo del film Marvel con Tom Hardy - - NerdPool_IT : Gli Eterni stanno per tornare in una nuova serie regolare il prossimo novembre, giusto pochi mesi prima dell'arrivo… - tech_gamingit : Secondo quanto affermato da HYPEX, la Stagione 4 di Fortnite arriverà puntuale e sarà incentrata sull'universo Marv… - oOShinobi777Oo : Secondo quanto affermato da HYPEX, la Stagione 4 di Fortnite arriverà puntuale e sarà incentrata sull'universo Marv… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Venom 2: Tutte le teorie sul sequel in arrivo del film Marvel con Tom Hardy -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel arrivo Fortnite Stagione 4: in arrivo un nuovo eroe Marvel Tom's Hardware Italia Fortnite Stagione 4: in arrivo un nuovo eroe Marvel

Secondo alcuni rumor apparsi di recente sul web, la Stagione 4 di Fortnite è più vicina di quanto possa sembrare. Anche se mancano ancora molte informazioni sulle novità principali che apporterà quest ...

Fortnite, Stagione 4: un leak conferma l'arrivo di Thor nel Battle Pass

Sembra ci siano ormai ben pochi dubbi su quale sarà il tema principale della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2. Questa volta a svelare in anticipo qualche dettaglio non è l'App Store ma il Nintendo eS ...

Secondo alcuni rumor apparsi di recente sul web, la Stagione 4 di Fortnite è più vicina di quanto possa sembrare. Anche se mancano ancora molte informazioni sulle novità principali che apporterà quest ...Sembra ci siano ormai ben pochi dubbi su quale sarà il tema principale della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2. Questa volta a svelare in anticipo qualche dettaglio non è l'App Store ma il Nintendo eS ...