Marotta: “Sono fiducioso. Avere quattro italiani titolari è un fiore all’occhiello” (Di venerdì 21 agosto 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato nel pre-partita di Siviglia-Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Rappresenta un traguardo importante e premia il lavoro dei giocatori e dell’allenatore. E’ un orgoglio della società perché è un trofeo che manca da parecchio. C’è motivazione ma anche la giusta tensione. Siamo pronti. Esperienza? Può fare la differenza mettere da parte la tensione e soprattutto Avere lucidità. Le partite durano 100 minuti e vengono decise spesso nel finale. Ho fiducia perché Conte ha vinto da giocatore e allenatore, sa cosa fare. Sono molto fiducioso. Avere quattro italiani nell’undici titolare è un ... Leggi su calcioweb.eu

zazoomblog : Inter Marotta: «Ci vorrà grande determinazione sono fiducioso» - #Inter #Marotta: #vorrà #grande - AnsaLombardia : Europa League: Marotta, Conte artefice dei buoni risultati. Società e proprietà sono presenti, Suning sta facendo t… - infoitsport : Inter, Marotta: 'Sono ottimista e fiducioso, Conte ha esperienza per queste partite' - bianca_caimi : RT @marifcinter: Marotta: 'In quest'ultimo mese c'è il conforto di risultati vincenti che non sono frutto di casualità. E l'allenatore è st… - CalcioWeb : #Marotta: 'Sono fiducioso. Avere quattro italiani titolari è un fiore all'occhiello' - -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Sono Partite rinviate Serie A, Marotta: «Campionato falsato. Hanno sbagliato» Corriere della Sera