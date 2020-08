Lopalco sull'aumento dei contagi: 'Emerge la parte sommersa dell'iceberg' (Di venerdì 21 agosto 2020) C'è da essere preoccupati? Sì, se si comincia a non rispettare le regole con l'idea che tutto sia finito e tutto sia permesso. No, se si lavora per tenere i focolai sotto controllo e torna l'... Leggi su globalist

Mcclane272 : @GandalfRosso @Gigadesires @Fit_Girl34 @Ercole1185 Quei 25 che somigliano ai nostri Lopalco, burioni,Ricciardi, gue… - MaurizioTorchi2 : RT @StefaniSer: @GiorgiaMeloni Ha letto l’articolo de “Il Giornale” sull’invenzione di #Lopalco quanto ai giovani ricoverati in #Puglia? Il… - StefaniSer : @GiorgiaMeloni Ha letto l’articolo de “Il Giornale” sull’invenzione di #Lopalco quanto ai giovani ricoverati in… -