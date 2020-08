Licola, spiagge occupate abusivamente: denunciati i titolari di tre stabilimenti (Di venerdì 21 agosto 2020) Lidi irregolari e arenili occupati abusivamente: 3 imprenditori denunciati dai carabinieri a Giugliano in Campania. I militari della stazione di Varcaturo insieme a personale della polizia municipale di Giugliano hanno effettuato dei controlli in alcuni stabilimenti balneari del litorale di via Licola mare. Tre quelli irregolari i cui proprietari sono stati denunciati e sanzionati amministrativamente con multe pari a mille euro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, nei lidi sanzionati erano state occupate abusivamente alcune porzioni dell’arenile con lettini ed ombrelloni. I proprietari degli stabilimenti, dotati della sola licenza per il noleggio dell’attrezzatura, avevano, invece, occupato aree senza concessione del demanio ... Leggi su ildenaro

