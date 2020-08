Lazio, allenamenti e amichevoli aperte al pubblico: presenti massimo 417 spettatori (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli allenamenti e le cinque partite amichevoli che la Lazio effettuerà nel ritiro di Auronzo di Cadore saranno aperti ad un numero limitato di spettatori, che potranno accedere al “Campo di Calcio comunale Rodolfo Zandegiacomo” acquistando un biglietto. A comunicarlo tramite il proprio sito è il comune di Auronzo di Cadore, località che i biancocelesti raggiungeranno nella serata di domenica 23 agosto. Per tutte amichevoli saranno ammessi un massimo di 417 spettatori, con assegnazione del posto a sedere ed il rispetto della distanza minima di un metro. Per i primi tre match il prezzo del biglietto intero sarà di 15 euro, mentre per i bambini di età inferiore agli 8 anni sarà di 10 euro. Per le ultime due ... Leggi su sportface

