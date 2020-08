Kevin Smith: "Io e Ben Affleck siamo come Martin Scorsese e Robert De Niro" (Di venerdì 21 agosto 2020) Kevin Smith ha fatto gli auguri di compleanno a Ben Affleck paragonando il roprio rapporto professionale e personale a quello di Martin Scorsese e Robert De Niro. Kevin Smith, per festeggiare il compleanno dell'attore, ha condiviso un post sui social media in onore di Ben Affleck, paragonando il proprio legame a qauello che unisce Martin Scorsese e Robert De Niro. Il regista ha spiegato le motivazioni elencando in modo ironico i film realizzati insieme e parlando del futuro insieme. Il messaggio dichiara: "Buon compleanno, Batman! Ben Affleck mi permette di poter compiere l'unico paragone che io abbia mai avuto con ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #KevinSmith: 'io e #BenAffleck come Scorsese e De Niro' - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: 'Un biglietto in due': Will Smith e Kevin Hart protagonisti del remake - Notiziedi_it : Un Biglietto In Due: il cult di John Hughes avrà un remake con Will Smith e Kevin Hart - NerdPool_IT : Un biglietto in due: Will Smith e Kevin Hart nel nuovo remake - MangaForevernet : ? Un biglietto in Due: Will Smith e Kevin Hart nel remake ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Smith Kevin Smith: “io e Ben Affleck come Scorsese e De Niro” Cinematographe.it - FilmIsNow Kevin Smith: “io e Ben Affleck come Scorsese e De Niro”

Il 15 agosto ha segnato il 48° compleanno di Ben Affleck, l’attore noto per molti ruoli, incluso quello di primo Batman del DCEU. Molte persone si sono rivolte ai social media per celebrare Affleck, i ...

Utopia: la serie arriverà in anticipo su Amazon, ma solo negli Stati Uniti

Amazon Studios ha annunciato, con un nuovo trailer, che la serie Utopia debutterà sulla piattaforma Prime Video dal 25 settembre negli Stati Uniti, mentre la distribuzione italiana avverrà con un legg ...

Il 15 agosto ha segnato il 48° compleanno di Ben Affleck, l’attore noto per molti ruoli, incluso quello di primo Batman del DCEU. Molte persone si sono rivolte ai social media per celebrare Affleck, i ...Amazon Studios ha annunciato, con un nuovo trailer, che la serie Utopia debutterà sulla piattaforma Prime Video dal 25 settembre negli Stati Uniti, mentre la distribuzione italiana avverrà con un legg ...