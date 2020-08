Kei Nishikori ancora positivo: “Sono in totale isolamento, sintomi minimi” (Di venerdì 21 agosto 2020) Kei Nishikori ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19 anche con il secondo tampone, a cui il tennista giapponese si è sottoposto a distanza di alcuni giorni dalla prima positività. Nishikori ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori con un comunicato: “Mi sono sottoposto ad un altro test e sono ancora positivo. I sintomi sono davvero minimi e sono ancora in pieno e totale isolamento. Nei primi giorni della prossima settimana mi sottoporrò ad un nuovo test ed in seguito vi aggiornerò nuovamente sulle mie condizioni. Grazie per tutti i messaggi, buon weekend.” Fortunatamente quindi il virus ha colpito Nishikori in una forma asintomatica o pauci-sintomatica, certo ... Leggi su sportface

MerliAless : RT @Tennis_Ita: Kei Nishikori positivo al coronavirus: non sarà a Cincinnati - FiveSport_id : #Fivenews: 'Ho una brutta notizia da darvi. Questa mattina in Florida mi sono sottoposto a un test per il Covid-19… - massimopiag : RT @sportface2016: +++ Kei #Nishikori è risultato positivo al #coronavirus. Il tennista giapponese si cancella da Cincinnati ed è in isolam… - HCE__ : RT @sportface2016: +++ Kei #Nishikori è risultato positivo al #coronavirus. Il tennista giapponese si cancella da Cincinnati ed è in isolam… - Alenize82 : RT @sportface2016: +++ Kei #Nishikori è risultato positivo al #coronavirus. Il tennista giapponese si cancella da Cincinnati ed è in isolam… -