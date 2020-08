Formula 1, Zak Brown e quel curioso appello: “sarebbe grandioso uno sbarco della Ferrari in Indycar” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ad inizio 2020 la Ferrari aveva ammesso di guardare con interesse a categorie diverse dalla Formula 1, magari cimentandosi in campionati particolari e affascinanti come la Indycar. Mark Thompson/Getty ImagesProprio la massima serie statunitense potrebbe essere un mondo da scoprire per il Cavallino, invitato a gran voce da Zak Brown ai microfoni di Racer.com: “l’Indycar sarebbe una piattaforma grandiosa per il brand Ferrari. La categoria trarrebbe un enorme beneficio da vedere coinvolta una Casa costruttrice come quella di Maranello, che scelga un ingresso in qualità di motorista o con un team al 100% del Cavallino Rampante. Sono certo che tutti gli esponenti del mondo Indycar saluterebbero con gioia un eventuale approdo della Ferrari nella ... Leggi su sportfair

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | La #McLaren ha firmato il Patto della Concordia - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | La #McLaren ha firmato il Patto della Concordia - BWhiteblack : RT @FormulaPassion: #F1 | La #McLaren ha firmato il Patto della Concordia - FormulaPassion : #F1 | La #McLaren ha firmato il Patto della Concordia -