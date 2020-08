Damascelli: “La Juve non ha un euro per il mercato, restano così in avanti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Che la Juve debba muoversi in un certo modo sul mercato per evitare problemi finanziari è cosa nota. Eppure il fatto che tanti grossi nomi vengano accostati ai bianconeri nonostante non ci siano ancora i presupposti per procedere agli acquisti è stato oggetto di critica da parte di Tony Damascelli, firma de Il Giornale, in un intervento a Radio Radio. La Juventus non ha un euro per il mercato. Hanno una proprietà molto attenta ai conti, per la prossima stagione in attacco ci saranno Ronaldo, Dybala e Kulusevski, con Douglas Costa che al massimo potrà andare via in prestito. L'articolo Damascelli: “La Juve non ha un euro per il mercato, restano così in ... Leggi su ilnapolista

