Covid, il rischio di contagio diminuisce in aereo? Lo studio (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid, il rischio di contagio in aereo È il 9 marzo 2020, in Italia è stata appena chiusa l’intera Lombardia e 14 province, il Coronavirus inizia la sua corsa in Europa. Ma l’obbligo della mascherina è ancora lontano. A bordo del Boeing 737 partito da Tel Aviv (Israele) e diretto a Francoforte (Germania) un passeggero inizia a non sentirsi molto bene. All’atterraggio si scopre che l’uomo è infetto. Anche una coppia a bordo di quello stesso volo è risultata positiva. Ma non la persona con la quale i due amanti hanno parlato durante il viaggio. Negativi al tampone anche due altri passeggeri che erano seduti vicino a un altro soggetto positivo. Alla fine a bordo dell’aereo si scopre che i contagiati sono 7, ma solo due degli altri – su ... Leggi su tpi

Il Covid è riuscito a ribaltare la società, le famiglie, i cuori e le menti, gli ospedali, gli usi e costumi, ma persino le parole. Non è più molto cortese dire a una persona: “ti auguro di essere pos ...

Coronavirus: novità su idrossiclorochina e tocilizumab

Sono stati reclutati 504 pazienti ricoverati per COVID-19 trattati con terapia standard oppure terapia ... di RCT e anche perché nessuno degli studi esaminati era a basso rischio di bias [4].

