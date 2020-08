Coronavirus, Oms: “Può essere sconfitto in meno di due anni” (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo il direttore generale dell’Oms, il Coronavirus può essere debellato in meno di due anni grazie all’alto grado tecnologico raggiunto dall’umanità in quest’epoca storica. Durante una riunione che si è tenuta a Ginevra per discutere della pandemia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’organizzazione Mondiale della Sanità, ha affermato che l’epidemia di Coronavirus che ha messo … L'articolo Coronavirus, Oms: “Può essere sconfitto in meno di due anni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : Oms ai giovani, 'diffondete divertimento non il virus'. 'Nessuno è invincibile. Voi avete un ruolo per fermarlo'… - istsupsan : Il web ?? è pieno di disinformazione sul #Covid19, ricorda l'Oms, che dà 2? semplici regole: ??Prima di condividere u… - Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - finnycella : RT @MarcoRizzoPC: «#Coronavirus: Mario Monti. Il mio compito nella Commissione OMS è connettere Sanità, Politica e Sociale.»Lo dicono apert… - Tommaso_Mannone : RT @Corriere: Oms: «Speriamo di sconfiggere la pandemia in meno di 2 anni» -