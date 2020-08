Caos su L’Eredità tra Rai e tribunale. Tutto dopo la risposta di una concorrente. E ora il rischio è grosso (Di venerdì 21 agosto 2020) Guai in vista per “L’Eredità”, lo storico programma Rai attualmente condotto da Flavio Insinna. Si torna in tribunale, dopo che la Rai ha infatti deciso di fare ricorso rispetto all’obbligo di rettificare quanto avvenuto nel corso di una puntata. Ma cosa era successo? Ebbene, alla domanda su quale fosse la capitale d’Israele, la risposta considerata giusta dagli autori era stata Gerusalemme. In realtà la situazione è piuttosto delicata, dal momento che Gerusalemme non è riconosciuta dalla comunità internazionale, che considera Tel Aviv la capitale dello stato. Dunque, Tutto è nato quando, la concorrente, che aveva risposto Tel Aviv, è stata corretta da Insinna che ha affermato che la capitale di Israele fosse Gerusalemme. Ci ... Leggi su caffeinamagazine

