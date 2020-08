Calciomercato Lazio – Rafinha si avvicina, c’è l’accordo. In ritiro un ex Salernitana (Di venerdì 21 agosto 2020) La Lazio è sempre alla ricerca di un “colpo” di spessore, che possa far dimenticare il mancato arrivo di David Silva, trasferitosi alla Real Sociedad dopo una lunga trattativa e dopo aver sondato il terreno per un calciatore del Real Madrid, i biancocelesti sembrano non troppo lontano da un altro calciatore interessante. Colpo blaugrana Il “prescento” è Rafinha, il duttile centrocampista offensivo di proprietà del Barcellona, dov’è cresciuto calcisticamente, nonchè figlio di Thiago Alcantara si starebbe avvicinando a grandi passi verso l’Italia, anzi ritornando, visto che ha già vestito la casacca di una squadra di Serie A con l’Inter per sei mesi dal gennaio 2018 fino al termine della stagione, non venendo riscattato dai nerazzurri, visto la cifra ... Leggi su giornal

