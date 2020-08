Bologna, Krejci saluta: “Non potevo più essere titolare. La Serie A è stata un’università della tattica” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ladislav Krejci lascia il Bologna dopo 4 stagioni, il futuro sarò ancora allo Sparta Praga dopo che il club ceco aveva fatto da vetrina per l'esterno offensivo. Il calciatore ha parlato a Il Resto del Carlino dove ha voluto congedarsi a club e tifosi.IL SALUTO DI Krejcicaption id="attachment 1010213" align="alignnone" width="1024" Krejci, Getty Images/captionSull'addio: C'era la possibilità di restare al Bologna, il mister e Bigon mi hanno detto che qui c'era ancora un posto per me ma che non sarei stato un titolare. A questo punto della mia carriera non era quello che volevo, adesso non posso permettermi di stare in panchina. Nei momenti in cui i minuti raccolti in campo sono pochi passa la voglia di giocare. Il calcio italiano per me è ... Leggi su itasportpress

