Ben Affleck sarà di nuovo Batman in «The Flash», come Michael Keaton (Di venerdì 21 agosto 2020) Ben Affleck sarà Batman, di nuovo. L'attore interpreterà di nuovo l'eroe pipistrello nel film The Flash di Andy Muschietti… Ma, hey, nel cast del film, proprio nel ruolo di Batman, era già stato comfermato Michael Keaton. Potrebbe sembrare strano, ma invece è più che possibile. Il progetto cinematografico del regista di It, infatti, è dedicato al supereroe Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, che rompe i legami della fisica per schiantarsi in varie dimensioni parallele. Proprio così, nel multiverso, sarà possibile vedere (almeno) due Batman, rispettivamente interpetati da Ben Affleck e da Michael Keaton ... Leggi su gqitalia

