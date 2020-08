Aumento Inaspettato dei Contagi, 845 in un Giorno. Azzolina: “Apertura Scuola Non È a Rischio” (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovo Inaspettato Aumento dei Contagi da Covid in Italia. Il ministero della Salute ha comunicato ufficialmente che il numero degli infetti è stato di 845 in sole 24 ore. Mercoledì erano 642. I decessi in 24 ore sono stati 6; il bilancio totale sale a 35.418 decessi. “Nuovo Aumento dei casi, fondamentale mantenere misure di precauzione“. E’ quanto si legge nel Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità in relazione all’andamento dei Contagi da Sars-Cov2. “La maggior parte dei casi è stata contratta sul territorio nazionale, mentre risulta importato da stato estero il 28,3% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio (10 al 16 agosto 2020)“. La ministra ... Leggi su youreduaction

infoitinterno : L'infettivologo: 'Aumento casi Covid-19 ad agosto è inaspettato' - AibiNews : Coronavirus. Di fronte all’inaspettato aumento dei contagi, il Governo pensa alla mascherina obbligatoria ovunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento Inaspettato L'infettivologo: "Aumento casi Covid-19 ad agosto è inaspettato" Romait Regno Unito: in aumento vendite al dettaglio a luglio, tornano su livelli pre-crisi

Londra, 21 ago 10:32 - (Agenzia Nova) - Le vendite al dettaglio nel regno Unito sono aumentate oltre il livello pre-coronavirus a luglio, il primo mese intero in cui i negozi che vendono beni non esse ...

Bloomberg: solo 'qualcosa di inaspettato' può fermare la bull run di Bitcoin

Fonte: Twitter. La prospettiva sui beni rifugio resta rialzista. Nelle sue ultime pubblicazioni, Bloomberg ha rivelato una posizione sempre più pro-Bitcoin. In particolare, McGlone ha commentato:. “Do ...

Londra, 21 ago 10:32 - (Agenzia Nova) - Le vendite al dettaglio nel regno Unito sono aumentate oltre il livello pre-coronavirus a luglio, il primo mese intero in cui i negozi che vendono beni non esse ...Fonte: Twitter. La prospettiva sui beni rifugio resta rialzista. Nelle sue ultime pubblicazioni, Bloomberg ha rivelato una posizione sempre più pro-Bitcoin. In particolare, McGlone ha commentato:. “Do ...