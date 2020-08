Amazon deve risarcire i danni provocati dai prodotti venduti (Di venerdì 21 agosto 2020) nel suo marketplace. La storica decisione della Corte d’Appello Californiana. nel suo marketplace; questa è la decisione della Corte d’Appello della California, che con sentenza Bolger vs. Amazon.com Inc. dello scorso 13 agosto, ritiene Amazon responsabile dei danni causati dai prodotti venduti all’interno del suo marketplace. Si tratta di una sentenza storica, che potrebbe portare a cambiamenti importanti anche dall’altra parte dell’oceano. In sostanza, secondo i giudici della corte d’Appello della California, Amazon è responsabile dei danni provocati dai prodotti venduti all’interno del marketplace, anche quando sono acquistati da un venditore che opera in ... Leggi su bloglive

BRVKENCOMPASS : RT @BRVKENCOMPASS: raga se qualcuno di voi deve prendere album su amazon o mondadori o ibs avrei una proposta da farvi visto che mi servono… - jmcotza : @Corriere Deve esserlo, comprai una videocamera però non aprii il pacco fino al prossimo mese, non ne avevo bisogno… - opinioneinutile : @ffffjd Se è scritto sulla descrizione di Amazon deve essere vero per forza. - qualcunoke : @roseohara78 @amazon @PrimeVideo Dobbiamo smetterla di fargli produrre tutto quel cazzo che gli pare. Su questo arg… - manfredik57 : @g_damuri @g_caprotti @Walmart @amazon Ma certo, combattono per la sopravvivenza, ma con un prodotto standard, marg… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon deve E-commerce, Amazon risponde per i danni causati dai prodotti venduti Il Sole 24 ORE Amazon deve risarcire i danni provocati dai prodotti venduti

nel suo marketplace. La storica decisione della Corte d’Appello Californiana. Amazon deve risarcire i danni provocati dai prodotti venduti nel suo marketplace; questa è la decisione della Corte d’Appe ...

Amazon: Jeff Wilke lascia dopo sentenza California su 'marketplace'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 ago - Jeff Wilke, Ceo della divisione globale consumatori, lascera' nel 2021 e subentrera' Dave Clark, vicepresidente delle vendite al dettaglio. L'annunc ...

nel suo marketplace. La storica decisione della Corte d’Appello Californiana. Amazon deve risarcire i danni provocati dai prodotti venduti nel suo marketplace; questa è la decisione della Corte d’Appe ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 ago - Jeff Wilke, Ceo della divisione globale consumatori, lascera' nel 2021 e subentrera' Dave Clark, vicepresidente delle vendite al dettaglio. L'annunc ...