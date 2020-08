Violenza sessuale: pene più severe (Di giovedì 20 agosto 2020) La Violenza sessuale con abuso di autoritàL'abuso di autorità per le Sezioni UnitePena più dura per la Violenza sessualeLa Violenza sessuale con abuso di autoritàTorna su Nel corso del tempo, la giurisprudenza non si è dimostrata unanime nell'interpretare la Violenza sessuale commessa mediante abuso di autorità ai sensi dell'articolo 609-bis, comma 1, del codice penale. Il primo orientamento Per alcuni, infatti, l'abuso di autorità presupporrebbe la sussistenza di una posizione autoritativa formale di tipo pubblicistico: solo in questa situazione, secondo tale orientamento, si potrebbe applicare il trattamento sanzionatorio previsto per la Violenza sessuale; nelle altre ... Leggi su studiocataldi

