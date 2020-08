Spezia – Frosinone – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di giovedì 20 agosto 2020) Tutto pronto allo stadio Alberto Picco di La Spezia per la finalissima dei playoff di Serie B che inizierà alle ore 21:15 tra Spezia e Frosinone per sapere chi disputerà il campionato di Serie A 2020/2021 Lo Spezia di mister Vincenzo Italiano giocherà con il consueto 4-3-3. Ballottaggio Ragusa- Galabinov per un posto nel reparto offensivo accanto a Emmanuel Gyasi e a M’Bala Nzola. Il Frosinone ritrova il centrocampista Nicolas Haas, al rientro da una squalifica, ma non avrà a disposizione Federico Dionisi, fermato dal Giudice Sportivo. Nel 3-5-2 di mister Nesta la coppia d’attacco sarà formata da Andrija Novakovich e Camillo Ciano. Spezia – Frosinone – ... Leggi su giornal

