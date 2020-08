Specifiche Galaxy Note20 Ultra: unboxing e prime impressioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 5 agosto, Samsung ha presentato i suoi ultimi top di gamma della serie Note. Due phablet della stessa serie con cosi e Specifiche differenti, qui vedremo le Specifiche di Galaxy Note20 Ultra 5G con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile.Costo del dispositivo Android sudcoreano, 1329€, pari a 100€ in più rispetto al modello dello scorso anno, il Galaxy Note 10 Plus.Il Note 20 Ultra è dotato di un display enorme, ricarica veloce e sensore di impronte sotto il display con fotocamera selfie posizionato sotto un foro posizionato centralmente sul display.Dove comprare Galaxy Note20 e Note20 Ultra al prezzo miglioreSu Amazon è disponibile già con uno ... Leggi su pantareinews

