Roccella Jonica, il sindaco a TPI: “Ho accolto quei migranti ma non sono il nuovo Mimmo Lucano” (Di giovedì 20 agosto 2020) Vittorio Zito è il sindaco di Roccella Jonica, un piccolo gioiello sulla Statale 106 a pochi chilometri da Locri, in quella Calabria troppo spesso agli onori della cronaca più per la ‘ndrangheta che per le sue bellezze. Insieme alla sua comunità ha accolto 17 migranti, minori non accompagnati, di cui 6 positivi al Covid, facendo più di quello che era richiesto. Due giorni fa gli ultimi quattro sono stati trasferiti in strutture dedicate. Per 36 giorni, insieme ai suoi collaboratori, ha trovato soluzioni, mettendo pezze dove la burocrazia lasciava vuoti. Un piccolo miracolo, soprattutto perché la cittadinanza, in larga parte, ha sostenuto la scelta dell’amministrazione. “Dipende in primo luogo dalla solidità di una guida ... Leggi su tpi

