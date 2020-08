Rimini, serve famiglia di colore e si scusa con Mussolini: la denuncia (Di giovedì 20 agosto 2020) Bruttissimo episodio di razzismo a Rimini. Un cameriere del ristorante Tana Marina, dopo aver servito una famiglia di colore, si è scusato davanti ad un quadro di Mussolini La denuncia è arrivata su Facebook, dove Adjisam Mbengue – una delle presenti al locale – ha spiegato cosa è successo domenica scorsa al ristorante Tana Marina … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

