Progetti riciclati e senza idee. Così i ministri di Conte provano a fregare l'Europa (Di giovedì 20 agosto 2020) Il governo Conte si fa sempre riconoscere. Questa volta lo fa perché prova a fregare l'Unione europea sul Recovery Fund. Come scritto da "Repubblica", i ministri hanno presentato al Ciae i Progetti da finanziare. Peccato che la maggior parte erano Progetti riciclati da governi precedenti e il Ciae li ha rimandati indietro. Dalla medicina territoriale alla sanità digitale, dall'abolizione delle classi pollaio alla rivoluzione fiscale. Ma la truffa è stata sventata in extremis. Ancora una volta il governo Conte ha dimostrato di essere completamente senza idee. Leggi su iltempo

