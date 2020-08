Neonato senza vita avvolta in un telo da mare: drammatico ritrovamento in un centro di riciclo britannico (Di giovedì 20 agosto 2020) Terribile ritrovamento in un centro di riciclo dei rifiuti in terra britannica. A Bradford, nello Yorkshire, un Neonato è stato trovato senza vita – avvolto in un asciugamano rosa. Secondo quanto riportato, si sarebbe trattato di un telo da mare raffigurante l’isola di Fuerteventura in giallo su sfondo viola (come l’immagine a corredo dell’articolo). Le … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

LaLaLuPunto : @figliovesuvio Pure senza il neonato ?? - mericolleoni : @Annamar56834309 Mi sono trovata in questa situazione 33 anni fa. Bloccata in montagna con altre 6 persone di cui u… - testnapproved : HALOVIE Aspiratore Nasale Elettrico 6 Livelli di Aspirazione con 4 Beccucci Aspiratore Nasale Neonato Senza BPA Dis… - Diga54758828 : @LegaSalvini Ma gli occhiali color pannolino da neonato non li metti più? peccato di facevano Meno ignorante ora senza........?????? -