Matteo Bassetti: “Non riaprire le scuole a settembre? Una brutta figura internazionale” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Non riaprire le scuole a settembre? Sarebbe veramente una brutta figura, anche internazionale. Credo che mettere in dubbio il regolare e sicuro inizio delle scuole a settembre a causa del Covid, dopo aver avuto 6 mesi a disposizione per confrontarsi e organizzarsi, non sia degno di un grande paese come l’Italia”. Lo spiega tramite un post su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Sulle dichiarazioni di Walter Ricciardi: “Spero che ciò che qualcuno ha affermato sia privo di fondamento altrimenti, forse, occorrerebbe chiedere a qualche esperto, magari francese, tedesco o di altri Paesi europei, di venire a insegnarci come fare. Io ... Leggi su sportface

