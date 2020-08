Inter, Sanchez completamente recuperato: partitella con il resto della squadra (Di giovedì 20 agosto 2020) Buone notizie per Antonio Conte alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia: Sanchez completamente recuperato Antonio Conte può sorridere a poco più di 24 ore dalla finale di Europa League. Come testimoniano le immagini catturate da Sky durante l’allenamento aperto ai media allo stadio di Colonia, Sanchez ha superato del tutto l’infortunio. Il cileno ha svolto l’Intera partitella con il resto della squadra e quindi può dirsi disponibile per l’importantissima partita di domani sera contro il Siviglia di Lopetegui. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

