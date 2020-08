Gioele, le parole del padre: «Viviana non l’ha ucciso, ma si è perso tempo» (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniele Mondello, padre del bimbo i cui resti sono stati ritrovati vicino al traliccio di Viviana Parisi, scrive su Facebook: «Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi» Leggi su corriere

vitaindiretta : Le parole del procuratore su #Gioele. In collegamento in diretta da #Caronia con Vittorio Introcaso per… - Alien1it : Ricerche ridicole e da incompetenti a passeggio. Il papà di #Gioele: «5 ore di un volontario rispetto a 15 giorni… - CronacaSocial : “Ti hanno trovato, ti ho trovato”, le parole del padre di Gioele dopo il ritrovamento (VIDEO). LEGGI E GUARDA??… - RitaM_Nuzzone : RT @MarisaDenaro71: #Gioele rip piccolo angelo. Niente parole. Solo silenzio. - UmbertoFaraglia : Gioele, Le Parole Del padre:Le Scarpette Blu Che Nessuno Aveva Visto -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele parole

Corriere della Sera

Devastato dal dolore per la perdita della moglie Viviana e del figlio Gioele, Daniele Mondello si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sulla propria pagina Facebook, parlando dell'orrore vissuto in ...11:25Incidente in via Pitrè a Palermo, auto contro il tram: conducente illeso, traffico in tilt 11:25Paura a Ortigia, una donna minaccia passanti e turisti con un coltello 11:25“Parole ed emozioni mad ...