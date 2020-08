Gatto Carlo: Conti diventa un personaggio di un cartone animato (Di giovedì 20 agosto 2020) Carlo Conti Carlo Conti di nuovo protagonista in tv ma non in carne ed ossa… Il conduttore toscano sarà infatti uno dei protagonisti di 44 Gatti, la serie d’animazione che andrà in onda su Rai YoYo, con episodi inediti, dal prossimo ottobre. Nello specifico, Conti presterà la sua voce e le sue fattezze fisiche a Gatto Carlo, personaggio del cartone animato prodotto da Rai Ragazzi in collaborazione con l’Antoniano di Bologna e Rainbow. In 44 Gatti, serie ispirata allo Zecchino D’Oro che segue le vicende della banda dei Buffycats, Carlo sarà un Gatto-presentatore piuttosto timido e pauroso. “Appena sente la parola palco, si ... Leggi su davidemaggio

