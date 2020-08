Edicola: Fiorentina, che colpo! C'è l'accordo con Thiago Silva (Di giovedì 20 agosto 2020) Ibrahimovic-Milan più vicini: Gazidis alza l'offerta a 6 milioni Ci siamo quasi: secondo la Gazzetta dello Sport si avvicinano richiesta e offerta tra Zlatan Ibrahimovic e Milan: mentre sembra ... Leggi su eurosport

sportli26181512 : Il QS sul mercato della Fiorentina: 'Torreira e Piatek i sogni viola': Il QS in edicola questa mattina si sofferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola Fiorentina

Raffaele La Russa

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, esce in prima pagina con una bomba di mercato riguardante la Fiorentina. Secondo il quotidiano, il club viola piazza il colpo Thiago Silva: 4 milioni all'a ...Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina: La Gazzetta dello Sport: nessun ...