Centomila esopianeti della Via Lattea potrebbero ospitare la vita (se ne trovassimo almeno uno) (Di giovedì 20 agosto 2020) (foto: Oorka/Getty Images)Non proviene da un’osservazione spaziale diretta, ma da un modello statistico di analisi bayesiana, l’ultima novità del mondo della ricerca sul tema della caccia alla vita extraterrestre. Un modo per mettere ordine tra le diverse opinioni diffuse nella comunità scientifica, divise in generale tra ottimiste e pessimiste, ossia tra chi è convinto che l’Universo (e in particolare la Via Lattea) pulluli di vita e chi invece si mostra scettico all’idea che ci sia qualcun altro al di là della Terra. Si tratta di uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista statunitense Pnas, Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dall’università di Roma Tor Vergata, ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Centomila esopianeti "Centomila pianeti abitati nella sola Via Lattea, se c'è vita fuori dalla Terra" la Repubblica Centomila esopianeti della Via Lattea potrebbero ospitare la vita (se ne trovassimo almeno uno)

Lo afferma uno studio statistico italiano. Se l'analisi dei gas dell'atmosfera mostrasse dei 'segni di vita', allora dovremmo concludere che nella Galassia la vita sia diffusa dappertutto Non proviene ...

"Centomila pianeti abitati nella sola Via Lattea, se c'è vita fuori dalla Terra"

PER ora non ne conosciamo nessuno, ma se trovassimo almeno un pianeta che ospita con certezza la vita, fuori dal Sistema solare, allora potrebbero essere centomila. È l’enigma pirandelliano che da sec ...

Lo afferma uno studio statistico italiano. Se l'analisi dei gas dell'atmosfera mostrasse dei 'segni di vita', allora dovremmo concludere che nella Galassia la vita sia diffusa dappertutto Non proviene ...PER ora non ne conosciamo nessuno, ma se trovassimo almeno un pianeta che ospita con certezza la vita, fuori dal Sistema solare, allora potrebbero essere centomila. È l’enigma pirandelliano che da sec ...