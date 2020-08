“Cambia tutto”. Meteo, ci aspetta un weekend ‘assurdo’. Caldo africano e temporali sull’Italia: le previsioni regione per regione (Di giovedì 20 agosto 2020) Dobbiamo stare attenti i prossimi giorni ad uscire di casa. Sia per l’eccessivo Caldo pericoloso per molti, sia per improvvisi acquazzoni. Come già anticipato si sta attuando una poderosa rimonta dell’alta pressione sub-tropicale che in queste ora sta inviando masse d’aria caldissime direttamente dal deserto algerino. Conseguenza diretta di questa situazione è l’aumento deciso delle temperature che entro sabato raggiungeranno valori di tutto rispetto per la seconda metà di agosto. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da quello che gli esperti dicono potranno scoppiare improvvisi temporali di calore soltanto sull’arco alpino. I temporali si faranno più ... Leggi su caffeinamagazine

