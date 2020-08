Calciomercato, Thiago Silva vicino alla Fiorentina. Milan e Benevento rifanno le fasce, pazza idea Mourinho (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Calciomercato sta per entrare nel vivo, ma le squadre sono al lavoro da tempo per rinforzarsi e dare le rose quasi al completo agli allenatori già nei ritiri. Andiamo a vedere le ultime trattative. Benevento – Le Streghe cercano rinforzi sulle fasce. L’ultima idea porta a Santon, terzino della Roma che ha rifiutato la proposta del Besiktas. CROTONE – Anche il neopromosso Crotone cerca rinforzi e guarda all’estero. Pestka del Cracovia, esterno sinistro polacco, è una pista calda. Fiorentina – Thiago Silva sta per dire sì alla Fiorentina. A riportare la notizia è il ‘Corriere dello Sport’. Per il difensore del PSG è pronto un biennale da 4 milioni a ... Leggi su calcioweb.eu

