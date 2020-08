Bayern Monaco, Neuer: «Un po’ fortunati col Lione, ora vogliamo battere il Psg» (Di giovedì 20 agosto 2020) Manuel Neuer ha commentato la vittoria in semifinale di Champions League contro il Lione Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, ha commentato ai canali ufficiali del club bavarese la vittoria in semifinale di Champions League contro il Lione. «Siamo stati subito aggressivi, esattamente come il Lione. Ma abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, con la squadra francese che non è riuscita a segnare. Poi abbiamo mostrato tutte le nostre qualità e li abbiamo messi sotto. È stata una bella sfida, il Lione è una squadra che lotta su ogni pallone, ci sono stati tanti duelli soprattutto a centrocampo. Il 3-0 è un risultato meraviglioso, adesso non vediamo l’ora di affrontare il Psg in ... Leggi su calcionews24

